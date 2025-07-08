شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لإرساء السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان البريطاني، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات أمرا ملحا، وذلك حسبما بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن حرب بلا نهاية في غزة تعني تهديدا للشرق الأوسط بأكمله.