شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بإزالة العقارات الأيلة للسقوط حفاظا على المارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة مستمرة فى إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه وجه رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الأيلة للسقوط، وعمل تقرير يومى بما تم من إجراءات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يجرى ازالة عدد من العقارات الأيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة، بعدة مناطق منها مصر القديمة والسيدة زينب وحلوان وغيرها، وذلك حفاظًا على ممتلكات المواطنين المجاورين له وحرصًا على سلامة أروحهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المارة أثناء التنفيذ.