شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يلتقى السفير الباكستانى لبحث التعاون في مبادرات الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى القطاع الصحى، وذلك بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وباكستان، ومشيدًا بالدور الإيجابى الذى تلعبه هذه العلاقات فى تعزيز التعاون الثنائى وتبادل الخبرات، مؤكدًا حرص مصر على توسيع آفاق التعاون فى مختلف المجالات الصحية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون فى مجال مبادرات الصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، والتدريب الطبى، إلى جانب الاستفادة من التجربة المصرية فى القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى لنقلها إلى باكستان.

وأشار عبدالغفار إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل دعم أهداف التغطية الصحية الشاملة فى باكستان، بما يشمل برامج الفحص المبكر والكشف عن الأورام السرطانية، إضافة إلى التنسيق للاستفادة من خبرة مصر فى منظومة التطعيمات لمكافحة الأمراض المعدية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق بين الجانبين لاستقبال وفود طبية باكستانية وإيفاد وفد طبى مصرى لعرض التجربة المصرية فى مبادرات الصحة العامة، واستعراض النجاحات المحققة والنتائج الملموسة على أرض الواقع، بما يسهم فى تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى فى مجال الرعاية الصحية، وتقديم النموذج المصرى الناجح فى هذا المجال.

من جانبه، أعرب السفير عامر شوكت عن تقديره للنظام الصحى المصري وثقته فى الكوادر الطبية المصرية، مثمنًا جهود مصر فى مواجهة الأمراض الوبائية، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى مجالات الرعاية الصحية، ومكافحة الأمراض الوبائية، وتطوير منظومة الخدمات الصحية.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة للصيدلة.