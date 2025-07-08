شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان وائل مرزوق أحد ضحايا سنترال رمسيس من مسجد السيدة نفيسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شيع مساء اليوم جثمان وائل مرزوق، أحد ضحايا الحريق الذى اندلع فى مبنى سنترال رمسيس، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد من أفراد أسرته وزملائه ومحبيه الذين ودعوه فى أجواء يسيطر عليها الحزن والأسى.

وكان وائل مرزوق من بين أربعة موظفين لقوا مصرعهم أمس الإثنين، جراء الحريق الذى شب فى المبنى، وأسفر عن تأثر جزئى لبعض خدمات الاتصالات، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية فى السيطرة على النيران بعد ساعات من اندلاعها.





جنازة وائل مرزوق من مسجد السيدة نفيسة

ويعد وائل أحد العاملين في قطاع الاتصالات الذين كانوا يؤدون مهامهم الوظيفية داخل المبنى وقت وقوع الحادث، وقد أثار رحيله، إلى جانب زملائه الثلاثة، حالة من الحزن العميق داخل أوساط العاملين بالقطاع.

وتضمنت قائمة ضحايا سنترال رمسيس كلا من وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.



الحزن يخيم على أهالي ضحايا سنترال رمسيس

وتسلم أهالى شهداء حادث حريق سنترال رمسيس جثامين ذويهم من مشرحة زينهم عصر اليوم لإقامة صلاة الجنازة بمحافظاتهم ومواراتهم الثرى.



يشيع جثمان أحمد مصطفى من مسجد بمدينة الباجور بالمنوفية، وأحمد رجب من الحوامدية، ومحمد طلعت من مدينة ميت غمر بالدقهلية.



جانب من الجنازة جانب من الجنازة