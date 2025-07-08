شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة عقار آيل للسقوط بحارة سوق الأحد فى حى جنوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على الجهود المبذولة من حى جنوب الجيزة فى تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء والتعامل مع العقارات التى تُشكّل خطورة داهمة على المواطنين.

وتابع المحافظ أعمال الإزالة الكاملة للعقار رقم (20) بحارة سوق الأحد من شارع المحطة والذى يُعد من العقارات ذات الخطورة الداهمة "آيل للسقوط"، حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض ورفع جميع المخلفات الناتجة عنها.

وفى هذا الإطار، تم تنفيذ إزالة سقف مخالف بإحدى الشقق بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار رقم (15) بشارع سعد بن معاذ بمنطقة ترسا، وذلك ضمن جهود التصدى لمخالفات البناء وتطبيق القانون.

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع أى مخالفات إنشائية أو عقارات آيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.







