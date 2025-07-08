شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: لجنة من التفتيش الفنى لمراجعة سنترال رمسيس وسلامته الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه يتم متابعة عودة الخدمة للمشتركين بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس، ونحن متواجدون اليوم لمتابعة عملية الإصلاح وعودة الخدمة، والسلامة الإنشائية للمبنى، حيث حضرت لجنة من التفتيش الفنى على أعمال البناء ستراجع المبنى بالكامل والكشف على السلامة الإنشائية.

وأكد إبراهيم صابر، خلال تصريحات لكاميرا قناة إكسترا نيوز، من موقع الحادث، انه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل وفتح شارع رمسيس أمام السيارات، وجارى حصر التلفيات، وخروج جميع المصابين من المستشفيات ماعدا اثنين.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه نعمل على متابعة الحادث بشكل عام مع الشركة المصرية للإتصالات، ومتواجدون فى إطار المتابعة مع وزير الإتصالات، كما ان جميع أجهزة الدولة تواجدت وقت وقوع الحادث.

تابع إبراهيم صابر، هناك خطة لمتابعة العقارات القديم فى القاهرة وصيانتها، وعودتها كما كانت، وإن شاء الله سيتم تدارك هذا الحادث.



