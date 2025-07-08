شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: صرف تعويضات لأسر شهداء ومصابى حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ كافة التوصيات التي أصدرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في أعقاب حادث حريق سنترال رمسيس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي حول تداعيات حريق سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، في حضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي.

وشدد محمود فوزي، خلال كلمته أمام اللجنة، على أنه سيتم صرف تعويضات مادية وأدبية للمُتضررين، تعبيرا عن التزام الحكومة بحقوق المواطنين المتأثرين.

وقال المستشار فوزي، إن التحقيقات المتعلقة بحادث حريق سنترال رمسيس لا تزال جارية، وأن نتائجها سيتم إعلانها بشفافية فور الانتهاء منها.

كما أعلن فوزي، أن الحكومة ستقوم بصرف تعويضات مناسبة لأهالي الشهداء والمصابين في الحادث، وذلك في إطار النهج الذي تتبعه الدولة في دعم المتضررين وتقدير التضحيات.