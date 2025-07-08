شكرا لقرائتكم خبر عن بطل من الحماية المدنية.. قطع إجازته ليخمد حريق سنترال رمسيس ..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

رصدت عدسة الخليج 365 صورا لأحد ضباط الحماية المدنية في حريق سنترال رمسيس يهرول بشكل سريع ويقوم بتغيير ملابسه فى الشارع ليقدم الدعم والعمل على السيطرة على الحريق برفقة زملائه.



بالتحقق فى الواقعة تبين أن الضابط يدعى الرائد امان ضابط بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قطع إجازته وعاد بسيارته مسرعا وقام بتغيير ملابساته فى الشارع وارتدى لبس رجال الحماية المدنية وكان بحوزته جهاز التنفس بداخل سيارته وقام بإستخدامه والدخول الي المبنى مهرولا للمشاركة مع باقى فريق العمل ليحاول إنقاذ أى أرواح داخل المبنى ومساعدة العالقين.

الضابط أمان دخل إلى المبنى وقام بمساعدة باقى فرق الإطفاء التى يرأسهم اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وبناء على توجيهاته لفريق العمل ضمن خطة وضعها و بعد العديد من عمليات الإطفاء تمت السيطرة على الحريق .

الحماية المدنية تستكمل عمليات التبريد



ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات تبريد حريق مبنى سنترال رمسيس وتجرى عمليات تتبع للأدخنة المنبعثة من داخل المبنى وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات الإخماد.

وكان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.



