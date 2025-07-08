شكرا لقرائتكم خبر عن بالدموع والحزن.. ميت غمر تودع المهندس محمد طلعت ضحية سنترال رمسيس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

شيع أهالى ميت غمر، جثمان الشهيد المهندس محمد طلعت، ضحية حادث حريق سنترال رمسيس بالقاهرة، وقد خرج الجثمان من مسجد الرحمة عقب صلاة الجنازة وسط حالة من البكاء والحزن الشديد.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة أربعة من العاملين فى قطاع الاتصالات، أثناء تأدية عملهم داخل المبنى، بعد أن اندلعت النيران فى أحد الطوابق نتيجة ماس كهربائى، وفقًا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات فى بيان رسمي.

وتوافدت أسر الضحايا على مشرحة زينهم منذ ساعات الصباح الباكر، وسط حالة من الحزن الشديد، لاستكمال الإجراءات القانونية واستلام جثامين ذويهم، وتم نقل الجثامين الأربعة بسيارات إسعاف مجهزة إلى المحافظات التى ينتمى إليها الضحايا، حيث من المقرر إقامة الجنازات مساء اليوم.

وشهد محيط مشرحة زينهم حالة من التأثر والحزن الشديدين من قبل ذوى الضحايا وزملائهم، الذين عبروا عن صدمتهم من الحادث المفجع.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نعى الضحايا، وأكد فى تصريحات صحفية خلال تفقده موقع الحادث، أن الوزارة تتابع مجريات التحقيقات، كما وجه بسرعة صرف التعويضات المالية المقررة لأسر الضحايا، تقديرًا لتضحياتهم.



الجنازة



تشييع الجثمان