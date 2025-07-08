شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للاتصالات: خدمات كثيرة رجعت وتعمل بكفاءة وسنترال رمسيس ليس الوحيد المعتمد عليه والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن النيابة العامة أصدرت تقرير فيما يخص حريق سنترال رمسيس وبدأت التحقيق، قائلا: "شغلنا الشاغل في الجهاز هو كان عودة الخدمة التي انقطعت بشكل جزئي في بعض الأماكن وبدأت الخدمة من أمس تعود تدريجيا".

وأضاف محمد ابراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، أن أولوية الجهاز القومي للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس كانت إعادة الخدمة وبالفعل عادت تدريجيا، مضيفا: "سنترال رمسيس مش هو السنترال الوحيد اللي نعتمد عليها ومتوزعة السنترالات توزيع جغرافي بحيث لما يحصل حادث يتم التعامل".

وتابع: "في خدمات كثيرة رجعت وتعمل بكفاءة وسنترال رمسيس ليس الوحيد المعتمد عليه وهناك توزيع جغرافي للسنترالات، والسنترال من امس لا يعمل وهو خارج الخدمة الان واستمرار الخدمة في مناطق أخرى أمر يؤكد أنه ليس الوحيد ونمتلك اكثر من سنترال على غرار سنترال رمسيس لا صحة لكونه الوحيد ولا بديل له".

وأكد المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه خلال 24 ساعة ستعود كل الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين.

