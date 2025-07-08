شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة التوجيهية لتحالف الهيئات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز استراتيجي جديد يعكس المكانة المرموقة لمصر على الساحة التنظيمية الإفريقية والدولية؛ فازت هيئة الدواء المصرية بمنصب نائب رئيس اللجنة التوجيهية لتحالف السلطات التنظيمية الإفريقية المصنفة بالمستوى الثالث (ML3 NRAs) من قِبل منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال الاجتماع الأول للتحالف الذي عُقد يومي 7 و8 يوليو 2025 في مدينة أبوجا، نيجيريا.

يأتي الفوز ليؤكد ثقة الدول الإفريقية في القدرات التنظيمية المصرية، ويعكس الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية في قيادة العمل الرقابي المشترك، وتطوير منظومة الدواء في إفريقيا.

ويُعد التحالف منصة تنسيقية محورية تضم الجهات التنظيمية الإفريقية التي حصلت على تصنيف المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى توحيد السياسات وتنسيق الجهود التنظيمية لضمان توافر أدوية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في أنحاء القارة.

خلال الاجتماع، تم انتخاب مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية لمنصب نائب رئيس اللجنة؛ تأكيدًا على الثقة الإقليمية في كفاءة الهيئة، وعلى قدرتها في دفع أجندة العمل التنظيمي الموحد في إفريقيا.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذا الاختيار يُعد انعكاسًا مباشرًا للمكانة التي تحظى بها الهيئة على المستويين الإفريقي والدولي، بفضل ما تمتلكه من خبرات تنظيمية متقدمة، ونموذجا مؤسسيا يرتكز على الجودة والحوكمة، ويسعى دائمًا لدعم التكامل القاري في السياسات الدوائية، والرقابة، والتسجيل، والتصنيع.

وأشار إلى أن فوز مصر بهذا المنصب يدعم رؤية الهيئة في تعزيز الأمن الصحي داخل القارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات تنظيمية مرنة وفعالة، تدعم صناعة دواء إفريقية مستقلة وقادرة على تلبية احتياجات الشعوب.

يُعد هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على ريادة هيئة الدواء المصرية كأحد الأعمدة التنظيمية المحورية في القارة الإفريقية، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كمؤسسة مرجعية يُعتمد عليها في قيادة التحول نحو أنظمة رقابية أكثر تكاملًا وفعالية.

كما أعرب الجانب الإفريقي عن تقديره الكبير للدور الفاعل الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم جهود التنسيق والتكامل بين الهيئات التنظيمية بالقارة، مؤكدًا أن فوزها بمنصب نائب رئيس اللجنة التوجيهية يُعد تتويجًا لمساهماتها الملموسة في تعزيز مواءمة السياسات التنظيمية، وتطوير آليات الرقابة والتسجيل، بما يرسّخ أسس التعاون القاري ويعزز قدرة إفريقيا على تحقيق أمن دوائي شامل ومستدام.

الحضور من الجانب الإفريقي: د. ديليسي ميمي داركو، المدير العام لوكالة الأدوية الإفريقية، د. سيث سيانيكي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الغانية (FDA Ghana)، أ.د. موجي سولا كريستياناه أدييي، المدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء – نيجيريا (NAFDAC)، د. بويتويميلو سيميتي ماكوكوتيلا، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المنتجات الصحية، جنوب إفريقيا (SAHPRA)، ريتشارد تينداي روكواتا، المدير العام لهيئة مراقبة الأدوية، زيمبابوي (MCAZ)، الدكتور عليون ابي طالب - رئيس الجهة المناظرة السنغالية ، السيد أبيبي باييه، منسق ملف التصنيع المحلي بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، ممثلون عن هيئات الغذاء والدواء في رواندا وتنزانيا، وبرنامج المواءمة التنظيمية للأدوية الإفريقية.

شارك في الحضور من جانب هيئة الدواء المصرية د.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة، والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، وتعزيز مساهمتها في بناء منظومة صحية متكاملة على مستوى القارة، عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وتفعيل التعاون الفني، بما يسهم في تحقيق أمن دوائي مستدام لشعوب إفريقيا