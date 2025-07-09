شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تشارك فى معرض IG Club لتعريف طلاب الشهادات الدولية ببرامجها الأكاديمية المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة باديا فى فعاليات معرض IG Club التعليمى، الذى يُعد من أبرز الفعاليات الموجهة لطلاب الشهادات الدولية فى مصر، لتعريف الطلاب وأولياء الأمور ببرامجها الأكاديمية المتميزة فى مختلف الكليات، والإجابة على تساؤلاتهم حول شروط القبول، والمناهج، ونظام الدراسة، ووسائل النقل، والتخفيضات على المصروفات التى تقدمها الجامعة للطلاب الجدد.

وقد شهد جناح جامعة باديا إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين فى التعرف على بيئة الدراسة المتطورة بالجامعة، التى تجمع بين المناهج الحديثة، والتدريب العملى، والأنشطة الطلابية المتنوعة.

وخلال المعرض، قدم فريق جامعة باديا شرحًا وافيًا حول التخصصات المتاحة فى كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعى وعلوم الحاسب والفنون الجميلة وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقى، إلى جانب عرض الشراكة الدولية مع الفرع الطبى لجامعة تكساس الأمريكية (UTMB)، والذى يسهم فى تقديم تجربة تعليمية عالمية داخل الحرم الجامعى فى قلب مدينة باديا بأكتوبر الجديدة.

جدير بالذكر أن جامعة باديا تعتمد فى تصميم برامجها الدراسية على رؤية مستقبلية متكاملة تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، فضلًا عن أنها تضم هيئة تدريس متميزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والكفاءة المهنية، وتوفر الجامعة بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي. كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتى القاهرة والجيزة.























