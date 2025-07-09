شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوحدة المركزية للجمعيات: لدينا 36 ألف و100 جمعية أهلية شريك رئيسى لتحقيق رؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أنه يوجد حصر دقيق وشامل لكل مؤسسات المجتمع المدنى من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات والتى تعتبر مصر من الدول الأوائل فى استخدامها وإنشائها، بهدف دعم التحول الرقمى وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لعمليات الجمعيات الأهلية.

وأضاف عمرو حسنى، خلال حلوله ضيفا لقناة إكسترا نيوز، أنه وصل عدد الجمعيات إلى 36 ألف و100 جمعية على مستوى الجمهورية، عملوا فى جميع المجالات التنموية، ودورها مؤثر وفاعل فى المجتمع باعتبارها شريك رئيسى مع الدولة المصرية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح عمرو حسني، أن الجمعيات الأهلية تعمل فى عدة مجالات أشهرها مجال المساعدات الإجتماعية سواء مادية أو عينية، وجمعيات أخرى تعمل فى مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى ودعم المرأة المصرية، وجميع المجالات التى أتاحها القانون.

وأكد عمرو حسنى أن القانون 149 له أثر إيجابى ويهدف لإزالة السلبيات الخاصة بالقوانين السابقة، خاصة القانون 70 لسنة 2017.