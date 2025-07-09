شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 09 يوليو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 9 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 م
موعد صلاة العصر 36: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 1:05 م
موعد صلاة العصر 4:44 م
موعد صلاة المغرب 8:07 م
موعد صلاة العشاء 9:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:29 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
وقت صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:42 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 14: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:04 م
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