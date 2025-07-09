شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات الفرنسية: تقييم أولي يفيد بتضرر كل مكونات البرنامج النووي الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس المخابرات الفرنسية، قبل قليل، أن التقييم الأولي يفيد بتضرر كل مكونات البرنامج النووي الإيراني، وأن جزء صغير من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دمر لكن الكمية الباقية لا تزال في أيدي السلطات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكد رئيس المخابرات الفرنسية، على أن لدينا مؤشرات على وجود مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في إيران.