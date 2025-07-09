شكرا لقرائتكم خبر عن ‌مصر تطلق أول برنامج لمكافحة نواقل الأوبئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وزارة الصحة والسكان في إطلاق أول برنامج تدريبي ميداني في مجال علم الأوبئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يركز على مكافحة نواقل الأمراض.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه يهدف البرنامج، بدعم من صندوق مكافحة الأوبئة، إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الكشف عن الأمراض المنقولة بالنواقل والوقاية منها والاستجابة لها.

شارك في التدريب 32 مشاركًا، معظمهم مهندسون زراعيون من قطاعي الصحة البشرية والحيوانية، ويهدف إلى بناء قدرات القوى العاملة على إدارة تفشي الأمراض المنقولة بالنواقل والاستجابة لها، من خلال تعزيز التعاون والتواصل متعدد القطاعات في قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، باتباع نهج "الصحة الواحدة".

يجمع التدريب بين وحدات دراسية قصيرة في الفصول الدراسية وتدريبات ميدانية موسعة. على مدار ستة أشهر، يحضر المشاركون ثلاث ورش عمل، تتبع كل منها مهام ميدانية لتعزيز المهارات العملية.

يُخصص البرنامج 20% من وقت التدريب للتدريس في الفصول الدراسية و80% للعمل الميداني العملي في مختلف المحافظات.

يتضمن برنامج التدريب الوبائي المصري (FETP) تدريبًا قائمًا على الكفاءة، بإشراف موجه، يساعد أخصائيي الصحة العامة على تعزيز معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم الميدانية في علم الأوبئة. تأسس البرنامج عام 1993، وخرّج 385 أخصائيًا في علم الأوبئة.

ويعمل البرنامج على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة,

، وتواصل منظمة الصحة العالمية في مصر تقديم الدعم الفني لبرنامج التدريب الميداني الميداني في مصر، بما في ذلك تحديث مواد التدريب، وتوجيه المشاركين، ومراجعة التقارير والملخصات والمخطوطات، وتقديم الدعم اللوجستي مثل تنظيم ورش العمل وغيرها من أنشطة العمل الميداني.

إن التنفيذ الناجح للتدريب من شأنه أن يعزز قدرة مصر على الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها واكتشافها والاستجابة لها، مما يساهم في حماية الصحة العامة وتعزيز مرونة النظام الصحي.