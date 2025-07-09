شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف وموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، موضحة أن عمليات المراجعة لا تزال جارية حاليًا على مستوى جميع الكنترولات في المحافظات.

وأضافت المصادر أنه فور الانتهاء من أعمال المراجعة، سيتم البدء في التجميع المركزي للدرجات، تليه المراجعة النهائية للنتائج، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت المصادر إلى أن الموعد المبدئي لإعلان النتيجة سيكون خلال أسبوع إلى 10 أيام تقريبًا، موضحة أن الوزارة حريصة على دقة عمليات التصحيح والمراجعة بما يضمن العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

وكان نحو 780 ألف طالب وطالبة قد أدوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام في مختلف التخصصات (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي)، حيث شملت الامتحانات 338 مادة عملية ومعملية، و1145 مادة تحريرية.