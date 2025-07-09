شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: القائمة الوطنية تضم كوادر وكفاءات تثرى مجلس الشيوخ القادم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن القائمة من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، تعد نموذج مهم للتوافق السياسى، وانعكاس لملامح المرحلة الراهنة للوطن والتى تعبر عن الاستقرار والتوحد الحزبى على أرضية مشتركة.



وأضاف فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك حرص على الدفع بكوادر ذات خبرات وكفاءات مهمة بالقائمة الوطنية من مختلف القوى السياسية، منوها بأنه تم اختيار مجموعة متميزة من أسماء المرشحين بالقائمة ستثرى مجلس الشيوخ ودوره فى الحياة النيابية خلال الفترة القادمة، بما ينعكس على شكل البرلمان وأداؤه.



ويعقد تحالف الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر اجتماعه الثانى مساء غدا الاثنين القادم، بمقر حزب حماة الوطن، لحسم الصورة النهائية لشكل القائمة ومرشحيها تمهيدا للتقدم بها خلال أيام فتح باب الترشح المقررة من يوم 5 يوليو وحتى يوم 10 يوليو.



وشهد الاجتماع الأول الذى استمر قرابة ثلاث ساعات مشاركة واسعة من ممثلى 13 حزبًا وكيانًا سياسيًا، هي: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهورى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصرى، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التوافق على مجموعة من المبادئ والمعايير الحاكمة لمسار إعداد القائمة الوطنية، وتشكيل لجنة قانونية مشتركة لتولى الإجراءات اللازمة لتقديم القائمة.