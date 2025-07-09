شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2025 تبدأ السبت.. هل يمكن استرداد الرسوم حالة الرسوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، وقرب انطلاق اختبارات القدرات للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة لذلك التى تنطلق يوم السبت 12 يوليو الجارى بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية لتسجيل الرغبات والتقدم لاختبارات القدرات، اعتمد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى الضوابط الخاصة بتنظيم الاختبارات واستقبال الطلاب.

وحدد القرار الوزارى الخاص بقواعد تنسيق الجامعات 2025، الرسوم المقررة مقابل أداء اختبارات القدرات وهى 800 جنيه فقط، ويتم توزيعها على الكلية التى تستقبل اختبارات القدرات وعلى المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه لا يسمح باستردراد المبلغ المدفوع فى حالة رسوب الطالب واعتباره غير لائق فى الاختبارات أو فى حالة عدم الاستفادة من الخدمة المطلوبة.