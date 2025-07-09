شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. هل يمكن التقدم لأكثر من اختبار قدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق واللجنة العليا لاختبارات القدرات أنه يمكن للطالب التقدم وحجز اختبار القدرات لأكثر من كلية من الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية وعلوم الرياضة.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التى من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك فى إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعى الجديد 2025/2026.





وأوضح الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg اعتبارًا من يوم السبتالموافق 12/7/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24/7/2025.





وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًّا يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التى تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات.