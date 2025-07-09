شكرا لقرائتكم خبر عن لا يجوز الجمع بين دائرتين بالنظام الفردى.. اعرف إجراءات التقدم للترشح للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات معايير الترشح لمجلس الشيوخ فى الدائرتين بنظام الفردى والقائمة وكيفية تقديم الطلبات؛ وكانت على النحو التالى كما نص عليه قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم "5" لسنة" 2025، حيث لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أى منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى سجل قيد طلبات الترشح.

أولًا - بالنسبة للنظام الفردى

يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التى يختارها طالب الترشح ويتبع فى تقديمه الإجراءات التالية :



أ. يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.

ب. يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابى المطلوب تخصيصه وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية مع بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب وإسم هذا الحزب.

ج. يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين وهى مبلغ ثلاثين ألف جنية ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.