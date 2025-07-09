شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى رحيل شيخ كهنة إيبارشية بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية فى رحيل شيخ الكهنة الأب القمص بطرس الجبلاوى، والتمس عزاءً لأسرته المباركة ولأقباط بورسعيد.

ورحل فجر اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، الأب الفاضل القمص بطرس الجبلاوى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس ببورسعيد، وشيخ كهنة إيبارشية بورسعيد والكرازة المرقسية ووكيل مطرانية بورسعيد السابق، عن عمر تجاوز 93 سنة، بعد خدمة كهنوتية بلغت 71 سنة.

- ولد الأب الراحل يوم 27 مارس عام 1932، ورسم كاهنًا يوم 26 ديسمبر 1954.

- قام الأب الراحل بخدمات مشهودة فى خدمة الشعب القبطى فى بورسعيد أثناء سنوات التهجير.

- كان عضوًا في المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد لسنوات.

- يعد أول من أسس فرق الكشافة في كنائس الكرازة المرقسية عام 1958 تحت اسم مجموعات النصر الكشفية، ومنها انتشرت الفكرة إلى باقى الإيبارشيات.

- كانت له محبة كبيرة في قلوب أبناء بورسعيد، حيث كان له دورًا وطنيًّا بارزًا أثناء فترة العدوان الثلاثي على المدينة عام 1956، وكذلك خلال حرب 1967 وحرب 1973.

- دأب على افتقاد الشعب في كافة أنحاء بورسعيد، وقتما كان عدد الكهنة في الإيبارشية ثلاث كهنة فقط، واحد لخدمة مدينة بورفؤاد واثنين لخدمة مدينة بورسعيد.

هذا وسوف تقام صلوات تجنيزه في كنيسته، فور وصول الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية.

