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شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، بينما عارض 20% من القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
الاستطلاع
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