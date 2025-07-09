شكرا لقرائتكم خبر عن ما تفوتش المراجعة.. أهم الأسئلة فى الفلسفة والمنطق للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته التعليمية من خلال مراجعة نهائية متميزة في مادة الفلسفة والمنطق، لطلاب النظام القديم، تم إعدادها بعناية لتكون دليلاً شاملاً يساعد الطلاب على استيعاب أهم محاور المنهج والتدرب على شكل الامتحان النهائي، وذلك في إطار دعمها المستمر لـ طلاب الثانوية العامة.

وتأتي المراجعة لتناسب نظام التقييم الجديد، حيث تركز على أسئلة الاختيار من متعدد وتغطي أبرز الموضوعات المتوقع ورودها في الامتحان، مما يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم قبل دخول لجان الاختبار.

ويستعين ”الخليج 365” في هذه المراجعة بنخبة من المتخصصين في تدريس التاريخ من معلمي وزارة التربية والتعليم، لضمان تقديم محتوى دقيق ومفيد يعكس طبيعة الأسئلة الفعلية ويهيئ الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

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