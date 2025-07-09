شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصاب المرضى بسرطان القولون.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان القولون يصيب العضو المسؤول عن امتصاص الماء والأملاح من بقايا الطعام التي يجهزها الجسم من أجل طردها على هيئة فضلات حيث ينقسم القولون إلى أربع أجزاء وهم :-

- القولون الصاعد

- القولون المستعرض

- القولون النازل

- القولون السيني (قبل منطقة الشرج )

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن الكشف والمتابعة والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.