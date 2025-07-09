شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تؤكد دعم التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الدوائي والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي شركة "إنفورما" المنظمة لمؤتمر فارماكونيكس 2025، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وذلك في إطار الإعداد لمشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي الهام.

تناول الاجتماع مناقشة آليات مشاركة الهيئة في المؤتمر، والمحاور المقترحة للتواجد المؤسسي الفعّال، إلى جانب سبل إبراز جهود هيئة الدواء المصرية في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، ودورها في دعم تنافسية المستحضرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المشاركة في مؤتمر فارماكونيكس 2025 تأتي في إطار رؤية الهيئة الهادفة إلى التفاعل مع الفعاليات المتخصصة ذات الطابع الدولي، التي تتيح استعراض التجربة المصرية في الحوكمة والتنظيم، وتسهم في دعم التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الدوائي، لافتا إلى أن الهيئة تحرص على أن تكون مشاركتها فاعلة ومؤثرة، بما يعكس الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الدوائية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين الإقليمي والعالمي.

كما أشاد وفد الشركة بالدور التنظيمي والتنموي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية، وأعرب عن تطلع الشركة إلى تحقيق شراكة ناجحة خلال فعاليات المؤتمر؛ تتيح من خلالها للهيئة عرض تجربتها الرائدة في تطوير السياسات الدوائية وتنظيم السوق أمام الحضور المحلي والدولي من الشركات والخبراء والمؤسسات الدوائية الكبرى.

تُعد مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا الحدث الدولي امتدادًا لجهودها المتواصلة في تعزيز حضورها المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء. كما تعكس هذه المشاركة دعم الدولة المصرية لمنظومة الابتكار والتصنيع الدوائي، وحرص الهيئة على تبادل الخبرات مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير السياسات التنظيمية، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتحقيق أفضل نتائج علاجية للمريض.