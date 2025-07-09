شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تعلن عن جائزة الشارقة للاتصال الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، تُعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب الترشح للنسخة الثانية عشر من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم التميز المؤسسي في الاتصال الحكومي، وتعزيز قدرات المؤسسات في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو في هذا المجال الحيوي.

ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى تعزيز التميز في ممارسات الاتصال الحكومي، ودعم المؤسسات في بناء أدوات اتصال فعالة تخدم صناعة القرار وتوطد جسور الثقة مع المجتمع، وتُساهم في دعم مسارات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

ومن جانبه أشار الدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو إلى أن الجائزة تُعد منصة مرموقة لتكريم المبادرات الرائدة والمُبتكرة التي تطبق أفضل الممارسات في الاتصال المؤسسي.