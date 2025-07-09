البابا تواضروس الثانى يلتقى أعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، اجتماعًا مع الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وفي بداية الاجتماع رحب القمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، بقداسته مثمنًا اهتمام قداسته بخطة العمل بالكلية وعرض لأهم الإنجازات التي تحققت في العام الدراسي 2024/ 2025 إلى جانب إحصائيات لأهم البرامج الدراسية التي قدمت خلال العام ذاته. فيما قدم القس بيتر نبيل منسق هيئة التدريس، الأساتذة الجدد المنضمين لأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإسكندرية بعد حصولهم علي درجات علمية (الدكتوراه والماچستير) مؤخرًا، ثم عرض نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وعضو هيئة التدريس بالكلية، ملخص رسالة الدكتوراه التى حصل عليها في ديسمبر الماضى، وعرض كذلك بعض الباحثين في برامج الماجستير المختلفة، للمواد وطرق الدراسة والهدف منها.

وكرم قداسة البابا الباحثين الحاصلين على الدرجات العلمية، ثم ألقى كلمته، والتي حملت عنوان "الخطية والتوبة في الكتاب المقدس"، وحضر الاجتماع صاحبا النيافة الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أولوجيوس، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.