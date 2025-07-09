شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الامتحانات بنظام البكالوريا ورسوم التحسين والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد الامتحانات بنظام البكالوريا ورسوم التحسين كالتالى:

- بالنسبة للمرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي، فإن الامتحانات تكون فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو المواد الصف الثاني الثانوي يوليو وأغسطس المواد الصف الثالث الثانوي

رسوم الامتحان

دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان

حساب المجموع

تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السنة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

المحاولات المتعددة

تحتسب الطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة. وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شكله بها

دخول الامتحان

يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي

المواد الإضافية

يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.