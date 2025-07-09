شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بمحافظ جنوب سيناء، موضحاً أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا حرص شركات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة المنوطة بتنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء وذلك في التوقيتات المحددة، مشيدًا بما تشهده جنوب سيناء من نهضة تنموية في جميع الملفات، وأكد الوزير على أن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المحلية المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هناك تعاون مثمر بين الوزارة والمحافظة مثل مشاركة الإنتاج الحربي بعدد (110) أتوبيس كهربائي بقمة تغير المناخ "COP27" التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ضمن منظومة النقل الأخضر، وتسليم عدد (5) أتوبيسات كهربائية للمدينة في شهر يونيو 2023، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب تطوير نظام معالجة مياه محطة الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإنتهاء من عدد (3) مشروعات رفع كفاءة محطة فرز أولي بالمواقع (أبو رديس، رأس سدر، نويبع) بالمحافظة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

من جانبه أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة، لذلك تحرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف "مبارك" أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها، موضحاً أنه من ضمن أوجه التعاون المثمر السابقة بين الجانبين تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفساً حيوياً يعكس الوجه الحضاري المستدام لها، موضحًا أنه أجرى جولة تفقدية موسعة بمدينة شرم الشيخ، بالأسبوع الجاري، رافقه خلالها أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية والتي كان من بينها موقف الأتوبيسات الكهربائية من تصنيع "الإنتاج الحربي" بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للنقل الأخضر الذكي، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات تساهم في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل فعال وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية، كما أكد أن أعضاء اللجنة أشادوا بتجربة الأتوبيسات الكهربائية باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.



