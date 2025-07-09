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وزارة الصحة تحذر 3 فئات من الخروج أثناء ارتفاع درجات الحرارة

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  • وزارة الصحة تحذر 3 فئات من الخروج أثناء ارتفاع درجات الحرارة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 09 يوليو 2025 12:55 م

قالت وزارة الصحة السكان، إنه يوجد  3 فئات ممنوعة من الخروج من المنزل أثناء ارتفاع درجات الحرارة وهم:

- أصحاب الأمراض المزمنة
- الأطفال
- كبار السن

وتابعت وزارة الصحة والسكان: في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.


3 فئات ممنوعة من الخروج من المنزل اثناء ارتفاع درجات الحرارة

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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