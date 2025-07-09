- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر 3 فئات من الخروج أثناء ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 09 يوليو 2025 12:55 م
قالت وزارة الصحة السكان، إنه يوجد 3 فئات ممنوعة من الخروج من المنزل أثناء ارتفاع درجات الحرارة وهم:
- أصحاب الأمراض المزمنة
- الأطفال
- كبار السن
وتابعت وزارة الصحة والسكان: في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.
3 فئات ممنوعة من الخروج من المنزل اثناء ارتفاع درجات الحرارة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز