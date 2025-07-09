شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فتح باب الطعون على المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، فتح باب الطعون على أسماء المرشحين غدا الخميس الموافق 10 يوليو 2025.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أن لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية تقوم بعمل محضر فتح باب الطعون غدا الخميس وعمل محضر غلق في نهاية المدة المحددة وذلك في مواعيد العمل الرسمية، على أن تقوم النقابة الفرعية باستقبال الطعون على المرشحين على مقاعد النقابة الفرعية الخاصة بها فقط وذلك حتى 15 يوليو 2025.

وأضافت: تقوم لجنة الإشراف بكل نقابة فرعية بإبداء الرأي المبدئي في الطعون المقدمة لها بخصوص الترشح لمقاعد نقابتها الفرعية، ثم ترسل الطعون ورأي اللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة للانتخابات، لإصدار القرار النهائي بخصوص الطعون.

وأشارت إلى أنه سيتم إخطار كل نقابة فرعية بقرار اللجنة العامة بخصوص الطعون، ثم يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين عن النقابة الفرعية بالنقابة الفرعية المختصة بتاريخ 20 يوليو 2025.

وأكدت اللجنة أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين على النقابة العامة والقطاعات الجغرافية واستقبال الطعون على ترشيحهم، بمقر النقابة العامة للأطباء.

يذكر أن 75 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس النقابة العامة، حيث ترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، بينما يتم اختيار مرشح واحد فقط ممثل عن كل منطقة من المناطق ال6، حيث يتنافس على مقعد منطقة القاهرة 4 مرشحين، ومنطقة وسط الدلتا 3 مرشحين، ومنطقه شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا مرشح واحد، ومنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ومنطقة جنوب الصعيد مرشحان.

كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و 144 فوق السن.

وتُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 20 يوليو، يليها فتح باب التنازلات من 23 إلى 28 يوليو، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.