شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 850 طن مخلفات من أنفاق ببولاق والعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

نفذت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بالتعاون مع أحياء بولاق الدكرور والعمرانية حملة نظافة موسعة بمنطقة نفق الريس ونفق المكرونة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، عن رفع نحو 850 طن من المخلفات والتراكمات، بما يعادل 50 نقلة، وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات والمواطنين، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري ومستمر، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والمحاور الرئيسية.

وأشار "النجار" إلى أن خطة المحافظة تشمل التوسع في حملات النظافة بكافة الأحياء والمراكز، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة تليق بمواطني الجيزة.



رفع مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق والعمرانية



رفع مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق والعمرانية



رفع مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق والعمرانية