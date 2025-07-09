شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مترشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ فى خامس أيام فتح باب التقدم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقدم 77 مترشحًا على النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوى الجمهورية، في اليوم الخامس من فتح باب الترشح، ليصل إجمالي المرشحين إلى 388 مترشحًا حتي الآن ولم يشهد أي مترشح علي نظام القوائم، حتي الآن.

كما تم تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحاً لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الخامس علي التوالي، واستمر عمل اللجان حتى الخامسة مساءً.

وبلغ عدد طلبات الترشح التي قدمت اليوم (77 )، ولم يشهد اليوم الثالث أيضاً أي ترشح على نظام القوائم ليبلغ عدد راغبي الترشح الذين تقدموا بأوراق ترشحهم (388 ) خلال الأيام الخمسة الأولي لفتح باب الترشح، ولم ترصد غرفة العمليات من خلال المتابعة اللحظية أي معوقات علي مدار اليوم وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح علي البرنامج الإلكتروني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباح السبت لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوء نسبيا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.

ومن المقرر عقب غلق باب الترشح أن تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.