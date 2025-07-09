شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الطريق الإقليمى أحد أهم الطرق و30% من حركة النقل تتم من خلاله والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التعازى لأسر ضحايا حادثى الطريق الإقليمى بالمنوفية وحادث حريق سنترال رمسيس.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت فى إنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق وتنفيذ 7 الاف كيلو من الطرق.



وتابع أن الطريق الإقليمى أصبح واحد من أهم طرق النقل، و30% من حركة النقل تتم على هذا الطريق ولذلك يتم به أعمال الاصلاح والصيانة.