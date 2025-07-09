أخبار مصر

الحكومة: نسبة النمو الاقتصادى المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى بلغت 4.77%

0 نشر
0 تبليغ

الحكومة: نسبة النمو الاقتصادى المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى بلغت 4.77%

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نسبة النمو الاقتصادى المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى بلغت 4.77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 09 يوليو 2025 06:39 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن نسبة النمو الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 بنسبة 4.77%، مقارنة بـ 2.2% عن العام الماضي.


وأكد فى مؤتمر صحفى أن الاقتصاد المصري بيتعافي ، موضحا فيما يتعلق بضم المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي ، مشيرا إلي أن هناك حجم معين من الطروحات كان من المفترض تنفيذه فى وقت معين ولكن نظراً للظروف الجيوسياسية فتم التوافق مع الصندوق على الإرجاء ليكون الخامسة والسادسة مع بعضهما.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا