شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نسبة النمو الاقتصادى المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى بلغت 4.77% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 09 يوليو 2025 06:39 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن نسبة النمو الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 بنسبة 4.77%، مقارنة بـ 2.2% عن العام الماضي.
وأكد فى مؤتمر صحفى أن الاقتصاد المصري بيتعافي ، موضحا فيما يتعلق بضم المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي ، مشيرا إلي أن هناك حجم معين من الطروحات كان من المفترض تنفيذه فى وقت معين ولكن نظراً للظروف الجيوسياسية فتم التوافق مع الصندوق على الإرجاء ليكون الخامسة والسادسة مع بعضهما.
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