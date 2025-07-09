شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه الوزارات المعنية بزيادة المخصصات المالية لعملية صيانة الطرق، موضحا إنه رغم الانجازات التى شهدتها الطرق إلا أن نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمي.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه الوزارات المعنية بزيادة المخصصات المالية لعملية صيانة الطرق.

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، التعازى لأسر ضحايا حادثى الطريق الإقليمى بالمنوفية وحادث حريق سنترال رمسيس.

وتابع رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت فى إنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق وتنفيذ 7 آلاف كيلو من الطرق.



وأضاف مدبولى، أن الطريق الإقليمى أصبح واحد من أهم طرق النقل، و30% من حركة النقل تتم على هذا الطريق ولذلك يتم به أعمال الاصلاح والصيانة.