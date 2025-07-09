شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: برنامج خاص بالإسكان الاجتماعى لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه وزير الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بمختلف أنواع الحيازة بداية من الإيجار أو التمويل العقاري.



وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى يقام حاليا بالعاصمة الإدارية: "الدولة التى نجحت فى عمل أفضل برامج إسكان على مستوي العالم قادرة إنها تتعامل مع موضوع المستأجرين قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات".