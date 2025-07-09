شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تقدمت 100 مركز على مستوى شبكة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه الوزارات المعنية بزيادة المخصصات المالية لعملية صيانة الطرق، موضحا إنه رغم الإنجازات التى شهدتها الطرق إلا أن نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمي.



وقال رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن مصر تقدمت 100 مركز فى مؤشر الطرق.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التعازى لأسر ضحايا حادثى الطريق الإقليمى بالمنوفية وحادث حريق سنترال رمسيس.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت فى إنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق وتنفيذ 7 آلاف كيلو من الطرق.



وتابع أن الطريق الإقليمى أصبح واحد من أهم طرق النقل، و30 % من حركة النقل تتم على هذا الطريق ولذلك يتم به أعمال الاصلاح والصيانة.