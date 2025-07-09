مدبولى: الدولة اللى نجحت فى عمل أفضل برامج إسكان قادرة تتعامل مع موضوع المستأجرين

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه وزير الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بمختلف أنواع الحيازة بداية من الإيجار أو التمويل العقاري.



وقال رئيس الوزراء" الدولة التي نجحت تعمل أفضل برامج إسكان على مستوي العالم قادرة إنها تتعامل مع موضوع المستأجرين قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات" .