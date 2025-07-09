شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: هناك اجماع دولى على تأثير الأحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك اجماع دولى كامل على تأثير الأحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد وتحقيق المستهدفات على مستوى العالم.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك اجماع دولى على ضرورة إصلاح هيكلة فوائد الديون التى تعيق الدول فى تنمية الإصلاحات الهيكلية.