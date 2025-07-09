شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إلام إسرائيلية: قتيل وإصابات حرجة فى عملية دهس قرب طبريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن جهاز الإسعاف، بسقوط قتيل وإصابات حرجة في عملية دهس قرب طبريا بمنطقة الجليل الشرقي، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك قصف مدفعي على مدينة بيت حانون مع تقدم لآليات الاحتلال باتجاه المدينة تحت غطاء ناري من قبل الطائرات الحربية.

في السياق، قالت فصائل فلسطينية، إنها استهدفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، مؤكدة أنها استهدفت أيضا دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين في خان يونس.