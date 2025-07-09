شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحماس: الحركة وافقت على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قيادي بحماس، أن هناك مرونة عالية في مفاوضات الدوحة، إلا أن الحديث الآن يدور حول قضيتين أساسيتين، وتمت الموافقة على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين لضمان تدفق الإغاثة ووقف العدوان.

وأشار القيادي بحماس وفق تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك تحديات كبيرة في الجولة الحالية من المفاوضات، لكنه شدد قائلا: "موقفنا ثابت في أي اتفاق مع الاحتلال أن يكون على رأسه الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل شامل".