شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 13 سؤالًا فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. حل واختبر نفسك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، لأداء امتحان مادة الأحياء، الخميس 10 يوليو الجاري، وذلك بالاطلاع على مراجعات ملخصة لأهم أجزاء المنهج وحل أكبر عدد ممكن من التدريبات والأسئلة الاسترشادية للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الأحياء بنظام (الاختيار من متعدد)، وإجاباتها، يمكن الاستعانة بها في مراجعة المادة والإلمام بأهم أفكار امتحانات نهاية العام الدراسي.



أسئلة استرشادية لامتحان مادة الأحياء



أسئلة استرشادية لامتحان مادة الأحياء



أسئلة استرشادية لامتحان مادة الأحياء



نموذج الإجابة

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، إذ يستعين بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم طلبة الثانوية العامة شعبة علمى علوم بالنظام الجديد 5 أوراق مفاهيم لمادة الأحياء والجيولوجيا أثناء أداء الامتحان يوم الخميس المقبل.

وأوضحت أن ورقة مفاهيم امتحان الأحياء للثانوية العامة نظام جديد تتضمن المفاهيم والقواعد والقوانين التى يحتاجها الطالب لمساعدته على الاستذكار للوصول إلى الإجابات، مشيرة إلى أن بالنسبة للنظام القديم فإن ورقة المفاهيم كما هى دون تغيير.