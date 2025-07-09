شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف الدكتور سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بالعمل وكيلا لـ مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، مع استمرار تكليفه بالعمل مشرفا علي الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ووجه وزير الزراعة "موسى" بالعمل علي إظهار مزيد من الجهد في مجال تطوير البحوث الزراعية، والتطبيقية في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، فضلا عن تأهيل افضل الكوادر البشرية التي يمكن الاستعانة بها في مجال البحوث الزراعية وتقديم المتميزين لتولي المناصب، مشددا على سرعة إنهاء خطط تأهيل الكوادر الشابة بالعلاقات الزراعية الخارجية ومركز البحوث الزراعية، وتطوير العمل وتحسين الأداء، واختيار أفضل العناصر لاستكمال المسيرة بالعلاقات الزراعية الخارجية.