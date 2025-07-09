شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الإعلامية سماح السعيد أمينًا للإعلام بمدينة نصر بحزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مستقبل وطن عن اختيار الإعلامية سماح السعيد لتولي منصب أمين الإعلام بقسم مدينة نصر.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحزب لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز التواصل مع المواطنين، حيث تُعد الإعلامية سماح السعيد واحدة من الوجوه الإعلامية والمعروفة بطرحها المهني ورؤيتها الواعية في قضايا الشأن العام.

ومن المنتظر أن تضيف السعيد رؤية إعلامية متميزة تواكب تطلعات الحزب في المرحلة المقبلة، وتسهم في تعزيز حضوره على الساحة الإعلامية والجماهيرية بمنطقة مدينة نصر.

وأكدت “السعيد” في أول تصريح لها بعد تولي المنصب أنها تتطلع للعمل بروح الفريق، وتقديم محتوى إعلامي يعكس نبض الشارع المصري، ويساهم في توعية المواطنين بدور الحزب وخدماته المجتمعية.