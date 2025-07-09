شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: خطة للنهوض بالبنية التحتية وتوفير فرص عمل بالمناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بتلك المناطق إلى جانب بحث أبرز المعوقات التي تواجه العمل ووضع حلول فورية لتذليلها

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الانتهاء من تسعير المرافق وتلقي طلبات تقنين الأوضاع للمناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد وجرزا، بما يسهم في إخراج تلك المناطق بشكل حضاري متكامل من حيث البنية التحتية والمرافق والطاقة، بما يضمن دفع عجلة الإنتاج، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

واطّلع المحافظ خلال الاجتماع على تقرير مفصل من رؤساء أجهزة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد وجرزا، تناول خطط العمل المستقبلية وآخر المستجدات المتعلقة بطلبات التقنين ووجّه بضرورة التعامل الفوري مع أية معوقات لضمان تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى ممثلي المستثمرين بالمناطق الصناعية، والتعرف على طلباتهم والعقبات التي يواجهونها، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لهم في إطار تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف.

وشدد على أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قطاع الاستثمار الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير بيئة تشغيل آمنة وجاذبة للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية وتسريع إجراءات التقنين والتراخيص مع تذليل أية عقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، محمد نور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ومحمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، إلى جانب رؤساء أجهزة المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار.