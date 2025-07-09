شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تتواصل هاتفيًا مع والدة البطل نور امتياز كامل والان مع تفاصيل الخبر

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إنها تواصلت اليوم الأربعاء، تليفونيا مع والدة الملازم أول نور امتياز كامل، أحد الضباط الأبطال الذين شاركوا بكل شجاعة وإخلاص في السيطرة على حريق سنترال رمسيس.

وأضافت السيدة انتصار السيسى: "وخلال حديثي معها، قدمت لها الشكر على بسالة وشجاعة ابنها وزملائه، كما أعربت لها عن فخري واعتزازي أنا وكل المصريين بأبنائنا الأوفياء من رجال الشرطة، الذين يضعون أرواحهم على أكفهم لحماية الوطن".

ووجهت قرينة رئيس الجمهورية لهم جميعًا التحية والتقدير، داعيةً الله أن يحفظ مصر برجالها المخلصين.