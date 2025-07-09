شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: إنشاء مجمع ملاعب متكامل بشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية بالمناطق الحدودية، نفذت وزارة الشباب والرياضة مشروع مجمع ملاعب متكامل داخل نادي شلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

تضمن المشروع إنشاء عدد من الملاعب الرياضية التي تخدم أبناء المدينة، وتوفر بيئة مناسبة لممارسة مختلف الألعاب، إلى جانب دعم الأنشطة الترفيهية والثقافية داخل النادي.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على استكمال التطوير الشامل للبنية الرياضية بجميع المحافظات، وخاصة الحدودية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لإتاحة الفرصة أمام جميع النشء والشباب لممارسة الرياضة، وتوسيع مشروعات اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

كما أشار إلى أهمية البنية الرياضية في دعم التطوير العمراني، وفتح آفاق استثمارية واعدة في المناطق الحدودية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز دور مراكز الشباب والأندية في الجنوب، وتوفير مساحات آمنة ومجهزة للشباب، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.