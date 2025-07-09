شكرا لقرائتكم خبر عن 35 حزبا يتنافسون على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، على أن يتم غلق باب الترشح غدا الخميس.

وحتى الآن دفع عدد 35 حزبا بمترشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بينما تقدم عدد ١٦٦ مرشح مستقل.

وتقدم حزب مستقبل وطن حتى الآن بعدد 6 مرشحين، وحزب الجبهة الوطنية بعدد 26 مرشحا، وحزب حماة الوطن بعدد 8 مرشحين، وحزب الشعب الجمهوري بعدد 21 مرشحا، وحزب الإصلاح والتنمية بعدد 32 مرشحا، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعدد 35 مرشحا، وحزب أبناء مصر 34 مرشحا، وحزب إرادة جيل 33 مرشحا، وحزب الإصلاح والتنمية 32 مرشحان وحزب الإصلاح والنهضة 31 مرشحا، وحزب الاتحاد 30 مرشحا، وحزب الاتحاد الديمقراطي 29 مرشحا، وحزب الأحرار الاشتراكيين 28 مرشحا، وحزب التجمع الوطني التقدمي 27 مرشحا، وحزب الجيل الديمقراطي 25 مرشحا، وحزب الحرية المصري 24 مرشحا.

وبلغ عدد مرشحي حزب الريادة 23 مرشحا، وحزب السلام الديمقراطي 22 مرشحان وحزب الشعب الديمقراطي 20 مرشحا، وحزب العدل 19 مرشحا، وحزب العربي الديمقراطي الناصري 18 مرشحا، وحزب المؤتمر 17 مرشحا، وحزب المحافظين 16 مرشحا، وحزب المستقلين الجدد 15 مرشحا، وحزب المصريين 14 مرشحا، وحزب المصريين الأحرار 13 مرشحا، وحزب النور 12 مرشحا، وحزب الوعي 11 مرشحا، وحزب الوفد المصري 10 مرشحين، وحزب حقوق الإنسان والمواطنة 9 مرشحين، وحزب صوت الشعب 7 مرشحين، وحزب مصر أكتوبر 5 مرشحين، وحزب مصر الحديثة 4 مرشحين، وحزب مصر القومي 3 مرشحين، وحزب مصر المستقبل 2 مرشح، وحزب مصر بلدي 1 مرشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت في بيان لها منذ قليل، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الخامس، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.



وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباح السبت لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوءً نسبيًا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.

وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية خلال الثلاث أيام الأولى من المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح إلى 311 مرشحا، ولم يقدم أي مترشحين على نظام القوائم حتى الآن، فقد شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح يوم السبت تقدم 201 مرشحا بالنظام الفردى، وفى اليوم الثاني الموافق الأحد تقدم 35 مرشحا، وفى الثالث تقدم 38 مرشحًا، و37 مرشحًا لليوم الرابع علي مستوى الجمهورية.